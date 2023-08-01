В последнем туре аргентинской Примеры Велес Сарсфилд уступил на выезде Уракану 0:1. Это был прощальный матч известного выступлениями в Европе Диего Година, решившего закончить карьеру игрока.

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Только угрозами не обошлось

После завершения неудачного сезона команда вернулась с последнего матча в Буэнос-Айрес. Несколько игроков приехали на базу, чтобы забрать собственные автомобили. В тот момент на них совершили нападение вооруженные люди, очень агрессивно настроенные.

Об инциденте рассказал форвард Велеса Джанлука Престианни:

Мы приехали, чтобы забрать наши машины и уехать домой. Мы вышли, было уже темно, когда к нам подъехали автомобиль ультрас. Их было 5 или 6. Они дважды ударили меня по лицу, хватая куртку. Я был очень испуган, мои товарищи по команде не хотели идти домой, если за ними поедут следом. Они даже сказали одному из них: "Выйди из машины, или выстрелю тебе дважды в ноги".

Известно, что от бешеных фанатов пострадали защитники Леонардо Хара и Франсиско Ортега, нападающий Сантьяго Кастро. Клуб публично осудил деяния преступников.

Сами футболисты решили не подавать заявление в полицию, но были вызваны для расследования уголовного дела. Тренер команды Себастьян Мендес заявил директорам клуба, что команда не будет тренироваться до тех пор, пока ей не будет гарантирована безопасность.

Отметим. Велес Сарсфилд финишировал на 25 месте в чемпионате Аргентины, одержав всего 5 побед в 27 турах.

Чем известен Велес Сарсфилд

Клуб является 10-кратным чемпионом Аргентины. Также становился победителем Кубка Либертадорес и Межконтинентального Кубка. За клуб почти 300 матчей провел легендарный голкипер Хосе Луис Чилаверт, в которых забил 24 гола.