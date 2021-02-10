Чемпион Европейских игр 2019 и двукратный чемпион России (2017, 2018) по греко-римской борьбе Заур Кабалоев решил выступать за сборную Италии.

28-летний Кабалоев, представляющий мордовскую школу греко-римской борьбы, выступающий в весовой категории до 63 килограмм.

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Заур будет выступать за Италию, он уволился, сменил гражданство – смысла его удерживать не было. Сможет ли Кабалоев составить конкуренцию российским борцам на Играх в Токио? Не думаю. На адаптацию после перехода обычно уходит два года, плюс вне национальной сборной составить конкуренцию ему будет крайне сложно,

– сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Что известно о Кобалоеве

На Европейских играх-2019 Кабалоев победил в весовой категории до 67 кг. Он также является бронзовым призером (до 63 кг) чемпионата Европы в Каспийске 2018 года, двукратным чемпионом России.

Также в активе Заура два командных "серебра" чемпионата мира (в Тегеране в 2015-м и в Ширазе в 2016-м годах).