Чемпіон Європейських ігор 2019 року і дворазовий чемпіон Росії (2017, 2018) з греко-римської боротьби Заур Кабалоєв вирішив виступати за збірну Італії.

28-річний Кабалоєв, що представляє мордовських школу греко-римської боротьби, виступає у ваговій категорії до 63 кілограм.

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Заур виступатиме за Італію, він звільнився, змінив громадянство - сенсу його утримувати не було. Чи зможе Кабалоєв скласти конкуренцію російським борцям на Іграх в Токіо? Не думаю. На адаптацію після переходу зазвичай йде два роки, плюс поза національної збірної скласти конкуренцію йому буде вкрай складно,

– сказав президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі.

Що відомо про Кобалоєва

На Європейських іграх-2019 Кабалоєв переміг у ваговій категорії до 67 кг. Він також є бронзовим призером (до 63 кг) чемпіонату Європи в Каспійську 2018 року, дворазовим чемпіоном Росії.

Також у активі Заура два командних "срібла" чемпіонату світу (в Тегерані в 2015-му і в Ширазі в 2016-му роках).