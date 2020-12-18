Нападающий сборной Украины Роман Яремчук уже вскоре может сменить клуб. Сразу три команды проявляют заинтересованность в его услугах.

Свою заинтересованность в трансфере Яремчука из бельгийского Гента проявляют португальский Спортинг, турецкий Галатасарай и итальянская Рома. Об этом сообщает издание A Bola.

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Спортинг пытается приобрести Яремчука, ведь видит в нем усиление своей атакующей линии. При этом клуб готов купить его как в зимнее трансферное окно, так и дождаться лета 2021 года.

Галатасарай тоже решил вернуться к трансферу Яремчука. И готов вскоре вступить в официальные переговоры.

Что касается Ромы, то итальянский клуб напрямую пока не обращался к Генту. Но на неофициальном уровне разговоры уже были.

Однако здесь стоит добавить, что Гент в трансфере украинца имеет несколько условий. Для начала, бельгийский клуб не готов отпустить его за 10 миллионов евро. И готов с трансфером подождать до лета. Ведь Яремчук имеет шанс выступить на Евро-2020. А при условии успешного выступления на турнире, его трансферная цена может значительно вырасти.

Кроме того, Гент склоняется к его трансферу именно в Рому. Все из-за того, что это гранд из топового чемпионата. И такой переход может быть удачным именно для имиджевой стороны Гента. Ведь покажет, что из этой команды можно переходить в известные клубы.