Лидер Ла Лиги Атлетико серьезно заинтересовался чемпионом мира в составе сборной Франции Оливье Жиру. Теперь в Вест Хэма Андрея Ярмоленко появился конкурент.

Испанское Атлетико неожиданно разорвало соглашение с нападающим Диего Костой и уже ищет для него замену. Им может стать форвард лондонского Челси Оливье Жиру, сообщает Mundo Deportivo.

Вот это да Атлетико разорвал контракт с Диего Костой

Претендент на Жиру

Наставник "матрасников" Диего Симион уверен, что француз сможет помочь команде во второй части сезона. Сейчас игрок выступает за "аристократов" и провел в этом сезоне 15 матчей, в которых 9 раз расстреливал ворота соперников.

Выход из команды Косты стал неожиданностью для руководства клуба. Футболист якобы попросил расторгнуть контракт по личным причинам. Не исключено, что причиной такого решения стал конфликт с помощником главного тренера Нельсоном Вивасоном. С ним он едва не подрался после одного из поединков.

Также испанец потерял мотивацию бороться за место в атаке после прихода в команду Луиса Суареса.

Вест Хэм претендует на чемпиона мира

Боссы английского клуба готовы продать несколько игроков, чтобы осуществить трансфер Жиру. В список может попасть и украинский легионер клуба Андрей Ярмоленко. Наставник Челси Фрэнк Лэмпард не планирует отказываться от французского нападающего. Но сам Оливье дал понять тренерскому штабу о своем уходе из команды в январе.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.