Лідер Ла Ліги Атлетіко серйозно зацікавився чемпіоном світу у складі збірної Франції Олів'є Жиру. Тепер у Вест Хема Андрія Ярмоленка з'явився конкурент.

Іспанське Атлетіко несподівано розірвало угоду з нападником Дієго Костою та вже шукає для нього заміну. Ним може стати форвард лондонського Челсі Олів'є Жиру, повідомляє Mundo Deportivo.

Оце так Атлетіко розірвав контракт з Дієго Костою

Претендент на Жиру

Наставник "матрацників" Дієго Сіміоне впевнений, що француз зможе допомогти команді у другій частині сезону. Зараз гравець виступає за "аристократів" та провів у цьому сезоні 15 матчів, у яких 9 разів розстрілював ворота суперників.

Вихід з команди Кости став несподіванкою для керівництва клубу. Футболіст начебто попросив розірвати контракт з особистих причин. Не виключено, що причиною такого рішення став конфлікт з помічником головного тренера Нельсоном Вівасон. З ним він ледь не побився після одного з поєдинків.

Також іспанець втратив мотивацію боротись за місце у атаці після приходу у команду Луїса Суареса.

Вест Хем претендує на чемпіона світу

Боси англійського клубу готові продати декілька гравців, щоб здійснити трансфер Жиру. У список може потрапити і український легіонер клубу Андрій Ярмоленко. Наставник Челсі Френк Лемпард не планує відмовлятись від французького нападника. Але сам Олів'є дав зрозуміти тренерському штабу про свій відхід з команди у січні.

Transfermarkt оцінює вартість гравця у 5 мільйонів євро.