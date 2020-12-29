Іспанський нападник Дієго Коста офіційно покинув мадридський Атлетіко. "Матрацники" оголосили про розірвання контракту з форвардом.

Іспанський клуб підтвердив, що рішення про розірвання контракту було прийнято за бажанням Кости.

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Acuerdo con @diegocosta para la rescisión de su contrato. Desde el club le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional.



https://t.co/Zgn4EcPGGw — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2020

Повідомляється, що Дієго Коста попросив про розірвання контракту з особистих причин. Угода Кости з Атлетіко була розрахована до 30 червня 2021 року.

Де футболіст продовжить кар'єру – не відомо. Віднині Коста має статус вільного агента та може переходити в будь-який клуб.



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Що відомо про кар'єру Кости

У 2006 році іспанський бразилець опинився у португальській Бразі. Уже через рік футболіст перейшов у Атлетіко, однак довгий час грав за інші клуби в орендах. Зокрема, Сельту, Альбасете, Реал Вальядолід, Райо Вальєкано.

З 2012 року Коста став гравцем основи Атлетіко. У 2014 році він перейшов у лондонський Челсі. Через 4 роки Дієго повернувся в Атлетіко.

32-річний гравець провів 215 офіційних матчів за Атлетіко, забивши 83 голи. У складі Атлетіко Коста ставав чемпіоном Іспанії у 2014 році.