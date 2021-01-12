В рамках 1/32 финала Кубка Англии Вест Хэм минимально обыграл Стокпорт и вышел в следующий круг соревнований. Андрей Ярмоленко не запомнился полезными действиями и получил низкий балл за игру.

Украинец Андрей Ярмоленко получил место в стартовом составе команды на кубковый матч. Игрок сборной Украины провел на поле 68 минут, но за это время не сумел отметиться результативными действиями. Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков на матче.

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Оценки игроков

Вест Хэм открыл счет во встрече уже после того, как Андрей покинул поле. Эксперты оценили игру украинского атакующего полузащитника в 6.1 балла. Это самая низкая оценка среди игроков Вест Хэма, которые вышли в стартовом составе. Украинец за отыгранное время однажды ударил в сторону ворот соперника, а точность его передач составляла 80%.

Ниже только у вышедшего на замену Адемипо Одубеко – 6.0. Добавим, что игра не была зрелищной. Во время матча падал сильный дождь, а поле было, мягко говоря, в не слишком хорошем состоянии.

В 1/16 финала Кубка Англии команда Ярмоленко померится силами с перволиговым Донкастером.



Стокпорт – Вест Хэм: оценки игроков / Скриншот с WhoScored