В понедельник, 12 января, Вест Хэм гостил на арене Стокпорта в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Гости с минимальным счетом вышли в следующий раунд.

Стокпорт – Вест Хэм 0:1

Гол: Доусон, 83

Явным фаворитом этого кубкового противостояния были гости. В стартовом составе Вест Хэма на поле вышел украинец Андрей Ярмоленко, и провел на поле 68 минут и провел на поле 68 минут. Результативными действиями не отметился, пишет 24 канал.

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Райс исполнил классную верховую передачу с фланга прямо в штрафную площадку, адресатом этой передачи стал Бенрахма. Но тот завозился с мячом и пробил мимо стойки. Здесь можно было хвататься за голову, убийственный момент упустил игрок Вест Хэма.

Свой момент в матче имел и Ярмоленко. Андрей решился нанести дальний удар, но его выстрелу не хватило точности. Хороший момент удался игроку сборной Украины.

Во втором тайме гости не перестали атаковать, хотя поле Стокпорта было в не слишком нормальном состоянии. Снова острота с фланга, подача в штрафную хозяев, но мяч после удара головой Соучека пролетел над перекладиной.

Подача с фланга все же принесла результат. Быстрый розыгрыш углового завершился подачей в штрафную Стокпорта, где на эту передачу отозвался Доусон, и легко головой перевел мяч в ворота хозяев – 0:1.

Этот гол стал первым и последним во встрече. Вест Хэм с минимальным счетом вышел в 1/16 финала Кубка Англии. В этом круге команда Ярмоленко померится силами с перволиговым Донкастером. Пока что везет в кубковой сетке Вест Хэму.

Стокпорт – Вест Хэм видеообзор