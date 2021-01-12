У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Вест Хем мінімально обіграв Стокпорт та вийшов у наступне коло змагань. Андрій Ярмоленко не запам'ятався корисними діями та отримав низький бал за гру.

Українець Андрій Ярмоленко отримав місце у стартовому складі команди на кубковий матч. Гравець збірної України провів на полі 68 хвилин, за цей час не зумів відзначитись результативними діями. Авторитетний портал WhoScored оцінив дії гравців у матчі.

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Оцінки гравців

Вест Хем відкрив рахунок у зустрічі вже після того, як Андрій покинув поле. Експерти оцінили гру українського атакувального півзахисника у 6.1 бала. Це найнижча оцінка серед гравців Вест Хема, які вийшли у стартовому складі. Українець за відіграний час одного разу вдарив у сторону воріт суперника, а точність його передач складала 80%.

Нижча лише в Адеміпо Одубеко, який вийшов на заміну – 6.0. Додамо, що гра не була видовищною. Під час матчу падав сильний дощ, а поле було, м'яко кажучи, у не надто хорошому стані.

В 1/16 фіналу Кубка Англії команда Ярмоленка поміряється силами з першоліговим Донкастером.



Стокпорт – Вест Хем: оцінки гравців / Скриншот з WhoScored