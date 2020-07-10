Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отыграл в матче против "Бернли" 62 минуты и не отметился особыми действиями. Английская пресса считает, что украинец мог сыграть лучше.

В издании Football.London пишут, что Ярмоленко за сыгранное время не отметился разнообразными действиями, он не создавал угрозу у ворот соперника.

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Критика прессы

Его команда дома проиграла "Бернли" – 0:1. Единственный гол в матче был забит на 38-й минуте, результативный удар в активе Родригеса.

По мнению СМИ, Ярмоленко не выполнил наставления главного тренера Дэвида Моеса, поэтому был заменен. Игроки "Бернли" быстро раскусили все действия и планы украинского футболиста, а особенно маневр смещения в центр.

Ранее сообщалось, что популярный портал Whoscored поставил Ярмоленко высокую оценку – 7.

Добавим, что Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года, однако в течение двух сезонов в составе "молотобойцев" долгое время не мог выходить на поле из-за травмы.

Подчеркнем, что Ярмоленко впервые в карьере забил 4 гола в ведущем чемпионате. До этого у него было 3 мяча в немецкой Бундеслиге за "Боруссию" Дортмунд в сезоне 2017/18 и 2 гола за "Вест Хэм" в АПЛ в 2018/19 годах.