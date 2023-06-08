Обладатель третьего по престижности еврокубка определился в противостоянии Фиорентины и Вест Хэма. До поединка в Праге команды владели только по одному евротрофею, пишет 24 Канал.

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"Молотобойцы" первыми открыли счет на 62-й минуте матча. Алжирский форвард Вест Хэма Саид Бенрахма безупречно исполнил пенальти. Однако уже через несколько минут "фиалки" восстановили паритет. Джакомо Бонавентура воспользовался пасом Николаса Гонсалеса и хладнокровно пробил в нижний левый угол ворот Ареолы.

Когда казалось, что судьба поединка решится в овертайме, ответственность взял на себя "молотобоец" Джеррод Боуэн. Вингер сборной Англии на 90-й минуте матча принес второй трофей в клубный музей Вест Хэма.

Первый евротрофей за 48 лет

Отметим, что Вест Хэм до матча в Праге дважды играл в финалах еврокубков. В далеком 1965 году "молотобойцы" выиграли Кубок кубков, обыграв немецкий Мюнхен-1860 (2:0). Вторым шансом Вест Хэм не воспользовался, проиграв в Кубке кубков-1976 бельгийскому Андерлехту (2:4).

Следующего финала лондонский клуб ждал 48 лет. И с третьей попытки завоевали свой второй евротрофей.

К слову. Накануне старта сезона 2022/23 Вест Хэм покинул украинский вингер Андрей Ярмоленко, игравший за лондонцев 4 года.

Финалы Фиорентины:

Кубок чемпионов-1957. Реал (0:2)

Кубок Кубков-1961.Рейнджерс (2:0, 2:1)

Кубок Кубков-1962. Атлетико (1:1, 0:3)

Кубок УЕФА-1990. Ювентус (1:3, 0:0)

Лига конференций-2023. Вест Хэм (1:2)

Финалы Вест Хэма: