Володар третього за престижністю єврокубка визначився у протистоянні Фіорентини та Вест Хема. До поєдинку в Празі команди володіли лише по одному євротрофею, пише 24 Канал.

До теми Врятували сезон: Вест Хем вирвав перемогу у Фіорентини в бойовому фіналі Ліги конференцій

"Молотобійці" першими відкрили рахунок на 62-й хвилині матчу. Алжирський форвард Вест Хема Саїд Бенрахма бездоганно виконав пенальті. Проте вже за кілька хвилин "фіалки" відновили паритет. Джакомо Бонавентура скористався пасом Ніколаса Гонсалеса та холоднокровно пробив у нижній лівий кут воріт Ареоли.

Коли здавалося, що доля поєдинку вирішиться в овертаймі, відповідальність взяв на себе "молотобієць" Джеррод Боуен. Вінгер збірної Англії на 90-й хвилині матчу приніс другий трофей в клубний музей Вест Хема.

Перший євротрофей за 48 років

Зазначимо, що Вест Хем до матчу в Празі двічі грав у фіналах єврокубків. У далекому 1965 році "молотобійці" виграли Кубок кубків, обігравши німецький Мюнхен-1860 (2:0). Другим шансом Вест Хем не скористоався, програвши в Кубку кубків-1976 бельгійському Андерлехту (2:4).

Наступного фіналу лондонський клуб чекав 48 років. І з третьої спроби здобули свій другий євротрофей.

До слова. Напередодні старту сезону 2022/23 Вест Хем залишив український вінгер Андрій Ярмоленко, який грав за лондонців 4 роки.

Фінали Фіорентини:

Кубок чемпіонів-1957. Реал (0:2)

Кубок Кубків-1961.Рейнджерс (2:0, 2:1)

Кубок Кубків-1962. Атлетіко (1:1, 0:3)

Кубок УЄФА-1990. Ювентус (1:3, 0:0)

Ліга конференцій-2023. Вест Хем (1:2)

Фінали Вест Хема: