В субботу, 24 октября, в АПЛ между собой сыграют "Вест Хэм" и "Манчестер Сити". Начало матча в 14:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

В этом матче друг против друга могут сыграть два украинца – "молотобоец" Андрей Ярмоленко и "горожанин" Александр Зинченко. Но если это произойдет, то лишь в том случае, что оба футболиста выйдут на замену. Они попали в заявку своих команд, но начнут игру на скамейке для запасных.

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Стартовые составы команд:

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку, Боуэн, Соучек, Райс, Форналс, Антонио.

Запасные: Рэндольф, Диоп, Фредерикс, Лансини, Нобл, Ярмоленко, Алле.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гарсия, Канселу, Бернарду Силва, Родри, Гюндоган, Марез, Стерлинг, Агуэро.

Запасные: Стеффен, Стоунз, Зинченко, де Брюйне, Фоден, Палмер, Торрес.

Вест Хэм – Манчестер Сити: прямая трансляция поединка 24 октября 2020