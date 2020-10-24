В суботу, 24 жовтня, в АПЛ між собою зіграють "Вест Хем" та "Манчестер Сіті". Початок матчу о 14:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

У цьому матчі один проти одного можу зіграти два українці – "молотобоєць" Андрій Ярмоленко та "містянин" Олександр Зінченко. Але якщо це станеться, то лише у тому випадку, що обидва футболісти вийдуть на заміну. Вони потрапили до заявки своїх команд, але розпочнуть гру на лаві для запасних.

До теми: Хто виявиться сильнішим в українському дербі в АПЛ: "Вест Хем" Ярмоленка чи "МанСіті" Зінченка

Стартові склади команд:

Вест Хем: Фабіанскі, Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл, Масуаку, Боуен, Соучек, Райс, Форналс, Антоніо

Запасні: Рендольф, Діоп, Фредерікс, Лансіні, Нобл, Ярмоленко, Аллє

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Діаш, Гарсія, Канселу, Бернарду Сілва, Родрі, Гюндоган, Марез, Стерлінг, Агуеро

Запасні: Стеффен, Стоунз, Зінченко, де Брюйне, Фоден, Палмер, Торрес

Вест Хем – Манчестер Сіті: пряма трансляція поєдинку 24 жовтня 2020