Вест Хэм – Манчестер Сити 0:2

Голы: Голланд, 36 (п), 65

Уже в первом туре АПЛ жребий создал несколько интересных центральных противостояний. После борьбы Эвертон – Челси был еще более интересен матч Вест Хэм – Манчестер Сити. До начала сезона 2022/2023 это противостояние привлекало внимание украинских фанатов, ведь в составе обеих команд были украинцы. Александр Зинченко, недавно перешедший в Арсенал, выступал за МанСити, а Андрей Ярмоленко – за Вест Хэм, пишет 24 канал.

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В стартовом составе гостей на поле появился звездный новичок Эрлинг Голланд. Именно благодаря забивному норвежцу подопечным Пепа Гвардиолы удалось вывезти с поля "молотобойцев" три очка.

На 36-й минуте "горожане" заработали право на 11-метровый. К отметке подошел Голланд, уверенно разведший мяч и голкипера соперника по разным углам ворот. Эрлинг открыл счет в матче 0:1.

Пенальти от МанСити: смотрите видео

На перерыв команды ушли при минимальной победе МанСити.

После отдыха гости укрепили свое преимущество в счете 0:2. И снова Голанд был в центре внимания Де Брюйне увидел рывок Эрлинга, классно передачей разрезавший всю защиту Вест Хэма. Нападающему нужно было догнать мяч и переиграть голкипера. Что норвежцу удалось.

Видео второго гола Голанда

Вест Хэм затруднился ответить голом престижа. В итоге – 0:2, МанСити с победы стартовал в новом сезоне АПЛ.

Эрлинг Голланд оформил первый дубль в футболке Манчестер Сити.