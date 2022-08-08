Вест Хем – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Голанд, 36 (п), 65

Вже у першого турі АПЛ жереб створив декілька цікавих центральних протистоянь. Після боротьби Евертон – Челсі був ще цікавіший матч Вест Хем – Манчестер Сіті. До початку сезону-2022/2023 це протистояння привертало увагу українських фанатів, адже у складі обох команд були українці. Олександр Зінченко, який нещодавно перейшов в Арсенал, виступав за МанСіті, а Андрій Ярмоленко – за Вест Хем, пише 24 канал.

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У стартовому складі гостей на полі з'явився зірковий новачок Ерлінг Голанд. Саме завдяки забивному норвежцю підопічним Пепа Гвардіоли вдалось вивезти з поля "молотобійців" три очки.

На 36-й хвилині "містяни" заробили право на 11-метровий. До позначки підійшов Голанд, який впевнено розвів м'яч та голкіпера суперника по різних кутах воріт. Ерлінг відкрив рахунок у матчі 0:1.

Пенальті від МанСіті: дивіться відео

На перерву команди пішли за мінімальної перемоги МанСіті.

Після відпочинку гості зміцнили свою перевагу у рахунку 0:2. І знову Голанд був у центрі уваги Де Брюйне побачив ривок Ерлінга, класно передачею розрізав весь захист Вест Хема. Нападнику потрібно було лише наздогнати м'яч та переграти голкіпера. Що норвежцю вдалось.

Відео другого голу Голанда

Вест Хем не зміг відповісти голом престижу. У підсумку – 0:2, МанСіті з перемоги стартував у новому сезоні АПЛ.

Ерлінг Голанд оформив перший дубль у футболці Манчестер Сіті.