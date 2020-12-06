У суботу, 5 грудня, Вест Хем на власному полі приймав Манчестер Юнайтед у рамках 11-го туру АПЛ. Гості з труднощами здолали команду Андрія Ярмоленка.

Вест Хем – Манчестер Юнайтед 1:3

Голи: Соучек, 38 – Погба, 65, Грінвуд, 68, Рашфорд, 78

Несподіваний рахунок

Вже зі стартових хвилин господарі впевнено пішли штурмувати ворота МЮ. На 9-й хвилині Вест Хем міг вийти вперед у рахунку, але суддя скасував взяття воріт через офсайд, пише 24 канал.

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Рішення судді розізлило Боуена, який віддав передачу у штрафний, де Форнальс випередив свого опікуна та головою завдав удару по воротах – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Знову Форнальс змарнував чудовий момент відкрити рахунок. Він ударом з меж штрафного майданчика гостей зумів переграти голкіпера, але каркас воріт став помічником воротаря.

Активність гравців Вест Хема дала свої плоди. Соучек ударом з близької відстані не залишив жодних шансів воротареві – 1:0.

Домінування МЮ

По перерві господарі продовжили штурмувати ворота МЮ. Цоуфал віддав передачу на Боуена, але м'яч після його удару пролетів поруч зі стійкою.

Мактоміней відгукнувся на передачу, яку виконував Рашфорд та з межі штрафного майданчика пробив повз ворота поруч.

У середині другого тайму Погба отримав м'яч на межі штрафного та без вагань пробив в один дотик. Удар виявився бездоганним і вразив ворота – 1:1. Але суддя засумнівався у чистоті голу та звернувся за допомогою до ВАР. Після перегляду відеоповтору він все-таки зарахував гол – 1:1.

Далі на полі було видно лише гостей. Гравці Вест Хема були не схожі самі на себе та не показували ту гру, яку демонстрували у першому таймі.

Вже за три хвилини МЮ вийшов вперед у рахунку. Теллес виконав простріл у штрафний майданчик, де на передачу відгукнувся Грінвуд, пробивши в кут воріт – 1:2.

Рашфорд змарнував чудову нагоду забити – стійка.

Але Рашфорд таки записав своє прізвище у протокол зустрічі. Мата віддав пас, скориставшись яким Рашфорд вийшов віч-на-віч із голкіпером. Він легко перекинув м'яч над ним і відправив його в сітку – 1:3. Цей гол став останнім у поєдинку та поставив крапку – 1:3.

Вест Хем – Манчестер Юнайтед відеоогляд