В субботу, 5 декабря, Бавария сыграла сложный поединок с Лейпцигом в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Команды сыграли в результативную ничью.

Бавария – Лейпциг 3:3

Голы: Мусиала, 30, Мюллер, 34, 75 – Нкунку, 19, Клюйверт, 36, Форсберг, 48

Голевой тайм

Команды активно начали поединок, уже на 5-й минуте Забитцер успел на добивание, но от мяча после удара со среднего расстояния Баварию выручила перекладина, пишет 24 канал.

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Через несколько минут Коман получил прекрасную возможность забить. Он откликнулся на прострел с фланга, но его удар оказался не слишком метким и мяч пролетел рядом со стойкой.

На 19-й минуте активность команд наконец была вознаграждена. Нкунку откликнулся на остроумную передачу, оказавшись лицом к лицу с голкипером и довел атаку до гола – 1:0.

Первый гол во встрече

Мусиала совершил рывок, получил блестящую передачу и прицельно пробил, переиграв вратаря – 1:1.

Гол Мусиалы

Уже через 4 минуты Мюллер вывел хозяев вперед. Томас получил убийственную передачу, оказался один на один с голкипером и спокойно отправил мяч в сетку – 2:1.

Бавария вышла вперед

Нечто невероятное творилось в матче. Не долго радовались мюнхенцы. Хайдара нашел в штрафной партнера по команде, которым оказался Клюйверт и тот классно закрутил мяч в угол ворот – 2:2.

Равный счет

Боевая ничья

Не успел судья сигнализировать о начале второй части игры, как гости вышли вперед. Форсберг выпрыгнул выше других на передачу от Анхелиньо и головой отправил мяч в ворота – Нойер не сумел спасти собственные владения – 2:3.

Гол Лейпцига

Пас в центре штрафной получил Коман и пробил по воротам – защитник спас ворота, заблокировав собой удар.

На 75-й минуте Баварии удалось сравнять счет. Коман продемонстрировал классную технику, выполнил передачу в штрафную гостей, на которую откликнулся Мюллер. Томас эффектно отправил мяч в ворота – 3:3.

Дубль Мюллера

Еще один момент в матче был у Мусиалы, но он не сумел записать в свой актив дубль. Свисток судьи зафиксировал счет встречи – 3:3.