Экс-клуб Ярмоленко нанес МЮ второе поражение подряд в АПЛ: видеообзор

Вест Хэм 7 мая принимал Манчестер Юнайтед в рамках 35-го тура АПЛ-2022/2023. "Красные дьяволы" неожиданно не смогли вывезти из выездного поединка хотя бы одно очко.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Бенрахма, 27

Уже на старте поединка гости из красной части Манчестера могли забить скорый гол. Антони протащил мяч в центр вблизи штрафной, но соперник не дал пробить нападающему МЮ. Мяч отскочил под удар пробившему совсем рядом со стойкой Фернандешу, сообщает 24 Канал.

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Уже через несколько минут уже сам Антони наносил удар по воротам Вест Хэма. Снова мяч предательски пролетел рядом с левой стойкой по сторону голкипера.

Свои моменты не реализовали еще и Эриксен и Рашфорд. Первый пробил выше ворот, а последний попал в ближнюю стойку. Однажды очень не везло МЮ в начале матча. Столько моментов не удалось перевоплотить в гол.

Едва ли не первая атака Вест Хэма закончилась взятием ворот. Бенрахма подхватил мяч после ошибок соперника. Футболист "молотобойцев" в окружении нескольких опекунов сумел не только не отдать мяч, но и пробить. Казалось, что с таким несильным ударом справится Де Хеа, но испанский голкипер МЮ неудачно парировал выстрел. Поэтому мяч залетел в сетку ворот гостей. Вест Хэм несколько курьезно и с роковыми ошибками соперника повел в счете 1:0.

Еще до перерыва гости пытались сравнять счет, но снова стойка спасла владение хозяев после удара в ближний угол Антони.

В конце первого тайма команда хозяев сигнализировала об игре рукой МЮ в их штрафной. Но судья указал продолжать игру.

На 15-минутный отдых команды ушли при минимальном счете 1:0 в пользу "молотобойцев".

Во втором тайме команды обменивались моментами. Нельзя сказать, что МЮ прижало соперника к их воротам. Вест Хэм тоже выходил в классе контратаки.

Однако "красным дьяволам" так и не удалось хоть сравнять счет - 1:0, победа Вест Хэма.

Манчестер Юнайтед терпит второе подряд выездное, но минимальное поражение в АПЛ. В предыдущем туре команда проиграла Брайтону 1:0. "Красные дьяволы" с 63 баллами идут на 4-м месте в английском первенстве.

Вест Хэм набрал уже 37 очков и занимает только 15 позицию.

Вест Хэм – МЮ: видеообзор матча