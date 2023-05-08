Вест Хем – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Бенрахма, 27

Вже на старті поєдинку гості із червоної частини Манчестера могли забити швидкий гол. Антоні протягнув м'яч до центра поблизу штрафного, але суперник не дав пробити нападнику МЮ. М'яч відскочив під удар Фернандешу, який пробив зовсім поруч із стійкою, повідомляє 24 Канал.

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Вже через декілька хвилин вже сам Антоні завдавав удару по воротах Вест Хема. Знову м'яч по-зрадницьки пролетів поруч із лівою стійкою по сторону голкіпера.

Свої моменти не реалізували ще й Еріксен та Рашфорд. Перший пробив вище воріт, а останній поцілив у ближню стійку. Якось дуже не щастило МЮ на початку матчу. Стільки моментів не вдалось перевтілити у гол.

Натомість ледь не перша атака Вест Хема закінчилась взяттям воріт. Бенрахма підхопив м'яч після помилок суперника. Футболіст "молотобійців" в оточенні декількох опікунів зумів не лише не віддати м'яч, а й пробити. Здавалось, що з таким несильним ударом впорається Де Хеа, але іспанський голкіпер МЮ невдало парирував постріл. Тому м'яч залетів у сітку воріт гостей. Вест Хем дещо курйозно та з фатальними помилками суперника повів у рахунку 1:0.

Ще до перерви гості намагались зрівняти рахунок, але знову стійка врятувала володіння господарів після удару у ближній кут Антоні.

Натомість наприкінці першого тайму команда господарів сигналізувала про гру рукою МЮ у їх штрафному. Але суддя вказав продовжувати гру.

На 15-хвилинний відпочинок команди пішли за мінімального рахунку 1:0 на користь "молотобійців".

У другому таймі команди обмінювались моментами. Не можна сказати, що МЮ притиснуло суперника до їх воріт. Вест Хем теж виходив у класі контратаки.

Однак "червоним дияволам" так і не вдалось бодай зрівняти рахунок – 1:0, перемога Вест Хема.

Манчестер Юнайтед терпить другу поспіль виїзну, але мінімальну поразку в АПЛ. У попередньому турі команда програла Брайтону 1:0. "Червоні дияволи" з 63 балами йдуть на 4-му місці в англійській першості.

Вест Хем набрав вже 37 очок та посідає лише 15-ту позицію.

Вест Хем – МЮ: відеоогляд матчу