Вест Хэм проиграл Ливерпулю в голевом матче, Ярмоленко остался в тени: видео
31 января Вест Хэм и Ливерпуль сыграли в матче 21 тура чемпионата Англии. "Мерсисайдцы" одержали уверенную победу во встрече – 1:3.
Источник: 24 канал
Вест Хэм - Ливерпуль 1:3
Голы: Доусон, 87 – Салах, 57, 68, Вейналдум, 84
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Хозяева продержались на равных с чемпионами Англии только тайм, а во второй 45-минутке "мерсисайдцев" прорвало. Сначала на 57-й минуте партнеры серией коротких передач вывели Мохаммеда Салаха на ударную позицию, тот расшатал защитника и пробил точно в угол ворот Фабьянски.
Видео первого гола Салаха
Второй гол через 11 минут снова забил египтянин, однако здесь решающую роль сыграла идеальная передача от Шакири.
Видео второго гола Салаха
На 84-й минуте атака "красных" с большим количеством коротких пасов увенчалась взятием ворот в исполнении Жоржиньйо Вейналдума.
Видео гола Вейналдума
На все это "молотобойцы" ответили голом престижа в исполнении центрбэка Крейга Доусона, который забивает второй матч подряд.
Видео гола Доусона
Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко появился на поле на 62-й минуте встречи, заменив Пабло Форнальса, однако голевыми действиями не отличался.
- В итоге – 1:3 в пользу Ливерпуля. Мерсисайдцы набрали 40 очков и поднялись на третье место АПЛ, а Вест Хэм с 35 баллами остался пятым.
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