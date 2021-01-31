31 января Вест Хэм и Ливерпуль сыграли в матче 21 тура чемпионата Англии. "Мерсисайдцы" одержали уверенную победу во встрече – 1:3.

Источник: 24 канал

Вест Хэм - Ливерпуль 1:3

Голы: Доусон, 87 – Салах, 57, 68, Вейналдум, 84

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Хозяева продержались на равных с чемпионами Англии только тайм, а во второй 45-минутке "мерсисайдцев" прорвало. Сначала на 57-й минуте партнеры серией коротких передач вывели Мохаммеда Салаха на ударную позицию, тот расшатал защитника и пробил точно в угол ворот Фабьянски.

Видео первого гола Салаха

Второй гол через 11 минут снова забил египтянин, однако здесь решающую роль сыграла идеальная передача от Шакири.

Видео второго гола Салаха

На 84-й минуте атака "красных" с большим количеством коротких пасов увенчалась взятием ворот в исполнении Жоржиньйо Вейналдума.

Видео гола Вейналдума

На все это "молотобойцы" ответили голом престижа в исполнении центрбэка Крейга Доусона, который забивает второй матч подряд.

Видео гола Доусона

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко появился на поле на 62-й минуте встречи, заменив Пабло Форнальса, однако голевыми действиями не отличался.