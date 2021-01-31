В воскресенье, 31 января, Аталанта принимала Лацио в матче 20 тура чемпионата Италии по футболу. Хозяева поля потерпели поражение – 1: 3.

Источник: 24 канал

Аталанта – Лацио 1:3

Голы: Пашалич, 79 – Марушич, 3, Корреа, 51, Мурики, 82

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"Бьянкочелести" повели в счете благодаря классному удару Адама Марушича на третьей минуте. В начале второго тайма Хоакин Корреа удвоил преимущество римлян.

Аталанте удалось отыграть один мяч усилиями Марио Пашалича, но вскоре Ведад Мурики установил окончательный счет в матче.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на поле в начале второго тайма, но не отметился результативными действиями.