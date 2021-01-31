31 січня Вест Хем та Ліверпуль зіграли у матчі 21 туру чемпіонату Англії. "Мерсисайдці" здобули впевнену перемогу у зустрічі – 1:3.

Джерело: 24 канал

Вест Хем – Ліверпуль 1:3

Голи: Доусон, 87 – Салах, 57, 68, Вейналдум, 84

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Господарі протрималися на рівних з чемпіонами Англії лише тайм, а в другій 45-хвилинці "мерсисайдців" прорвало. Спочатку на 57-й хвилині партнери серією коротких передач вивели Мохаммеда Салаха на ударну позицію, той розхитав захисника і пробив точнісінько в кут воріт Фабьянскі.

Відео першого голу Салаха

Другий гол через 11 хвилин знову забив єгиптянин, однак тут вирішальну роль зіграла ідеальна передача від Шакірі.

Відео другого голу Салаха

На 84-й хвилині атака "червоних" з великою кількістю коротких пасів увінчалася взяттям воріт у виконанні Жоржиньйо Вейналдума.

Відео голу Вейналдума

На все це "молотобойці" відповіли голом престижу у виконанні центрбека Крейга Доусона, який забиває другий матч поспіль.

Відео голу Доусона

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 62-й хвилині зустрічі, замінивши Пабло Форнальса, проте гольовими діями не відзначався.