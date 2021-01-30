Ливерпуль прервал серию неудач в АПЛ, одолев Тоттенхэм. Теперь подопечных Юргена Клоппа ждет еще одно испытание на прочность лондонской командой. В воскресенье, 31 января, Ливерпуль в гостях сыграет против Вест Хэма в рамках 21 тура английской Премьер-лиги.

Источник: 24 канал

Поединок Вест Хэм – Ливерпуль начнется в Лондоне в 18:30 по киевскому времени.

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Оба клуба сыграли по 20 матчей в АПЛ. Ливерпуль набрал 37 очков и занимает 4-е место. Вест Хэм проигрывает "мерсисайдцам" всего 2 очка и занимает 5-ю строчку.

Вест Хэм – Ливерпуль: прогноз Favbet

В противостояниях с Ливерпулем "молотобойцы" не знают вкуса побед с 2016 года. С тех пор клубы провели 11 матчей, в которых Ливерпуль одержал 7 побед. Еще четыре матча завершились вничью.

Ливерпуль – фаворит матча с Вест Хэмом. Победу подопечных Клоппа оценивают коэффициентом 1,79. В то же время на победу Вест Хэма коэффициент 4,40. Ничья в матче оценена коэффициентом 3,95.

Ливерпуль наконец начал забивать голы. В частности, за два предыдущих матча "мерсисайдцы" забили 5 голов. Вест Хэм также радует фанатов результативностью.

"Молотобойцы" выиграли шесть матчей подряд, в которых забивали минимум один гол. Следовательно, можно сделать ставку на тотал больше 3.5. Такая результативность команд в матче оценена коэффициентом 2,54. Коэффициент на то, что обе команды отметятся голами – 1,63.