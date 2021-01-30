Ліверпуль перервав серію невдач в АПЛ, здолавши Тоттенхем. Тепер на підопічних Юргена Клоппа чекає ще одне випробування на міцність лондонською командою. У неділю, 31 січня, Ліверпуль у гостях зіграє проти Вест Хема у рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги.

Джерело: 24 канал

Поєдинок Вест Хем – Ліверпуль розпочнеться у Лондоні о 18:30 за київським часом.

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Обидва клуби зіграли по 20 матчів в АПЛ. Ліверпуль набрав 37 очок та посідає 4-е місце. Вест Хем програє "мерсисайдцям" всього 2 очки та посідає 5-у сходинку.

Вест Хем – Ліверпуль: прогноз Favbet

У протистояннях з Ліверпулем "молотобійці" не знають смаку перемог з 2016 року. З того часу клуби провели 11 матчів, в яких Ліверпуль здобув 7 перемог. Ще чотири матчів завершилися внічию.

Ліверпуль – фаворит матчу з Вест Хемом. Перемогу підопічних Клоппа оцінюють коефіцієнтом 1,79. Водночас на звитягу Вест Хема коефіцієнт 4,40. Нічия в матчі оцінена коефіцієнтом 3,95.

Ліверпуль нарешті почав забивати голи. Зокрема, за два попередні матчі "мерсисайдці" забили 5 голів. Вест Хем також тішить фанатів результативністю.

"Молотобійці" виграли шість матчів поспіль, в яких забивали принаймні один гол. Відтак, можна зробити ставку на тотал більше 3.5. Така результативність команд у матчі оцінена коефіцієнтом 2,54. Коефіцієнт на те, що обидві команди відзначаться голами – 1,63.