В воскресенье, 31 января, Вест Хэм на своем поле будет принимать Ливерпуль. Посмотреть этот матч можно будет и в Украине.

Источник: 24 канал

Матч между Вест Хэмом и Ливерпулем – это будет борьба за четвертое место в АПЛ. Пока на этой позиции "мерсисайдцы", у которых 37 очков. Лишь в предыдущем туре они прервали свою серию из пяти матчей без побед в АПЛ, обыграв на выезде Тоттенхэм.

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У Вест Хэма значительно лучше статистика – команда выиграла все шесть матчей в 2021 году (четыре – в чемпионате, еще два – в Кубке Англии). Именно это позволило "молотобойцам" подняться в первую пятерку турнирной таблицы. И даже занимать четвертое место.

Поэтому Вест Хэм в случае победы сможет обойти Ливерпуль и подняться на четвертое место. Правда отрыв будет составлять лишь одно очко. Ливерпуль же, в случае победы, оторвется от соперника в борьбе за место в Лиге чемпионов. А в случае поражения Лестера, еще и поднимется на третье место.

Посмотреть матч Вест Хэм – Ливерпуль в Украине можно только на канале Setanta. Он доступен у многих кабельных операторов.

Смотреть онлайн Вест Хэм – Ливерпуль можно на различных платформах. Среди них и сайт канала Setanta, где запустили видеоплеер. Однако доступ к трансляции платный – 3 доллара в месяц.

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