В центральном матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) Ливерпуль обыграл на чужом поле Тоттенхэм – 3:1.

Источник: 24 канал

Тоттенхэм – Ливерпуль 1:3

Голы: Хейбьерг, 49 – Фирмино, 45+4, Александер-Арнольд, 47, Мане, 65

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Уже на второй минуте счет мог открыть Мане, но сенегалец с 10 метров пробил выше ворот. Через пару минут Сон Хин Мин вышел один на один и поразил ворота Ливерпуля. Впрочем, арбитр отменил гол из-за офсайда у корейца.

В середине тайма были отличные моменты у Мане, но он с близкого расстояния отправил мяч прямо в руки Льорису. Счет был открыт перед самым свистком на перерыв. Мане получил пас в штрафной, прострелил вдоль ворот и Фирмино поразил пустые ворота.

В начале второй половины Салах не реализовал прекрасный момент, пробив мимо ворот с близкого расстояния. Через минуту Мане нанес удар с угла штрафной, Льорис отразил удар, но Александр-Арнольд добил мяч с близкого расстояния.

Через пару минут разрыв в счете сократил Хейбьерг, которому удался отличный удар издалека. На 56-й минуте Салах поразил ворота Тоттенхэма, но гол был отменен из-за игры рукой Фирмино в начале голевой атаки. В середине тайма третий гол забил Мане, который воспользовался ошибкой Родона.

Тоттенхэм – Ливерпуль видеообзор матча