Ливерпуль до этого тура был на втором месте. Но их на третью строчку потеснил Манчестер Сити, обыгравший на выезде Манчестер Юнайтед.

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Вест Хэм же остался на четвертом месте, отставая от "мерсисайдцев" всего на два очка. Так что в случае победы команды из Лондона сможет обойти соперников, поднявшись на третье место.

Ливерпуль же в случае победы снова будет вторым и только на одно очко будет отставать от Челси, неожиданно сыгравшего вничью дома с Бернли.

Матч Вест Хэм – Ливерпуль состоится в воскресенье, 7 ноября. Начало матча в 18:30.

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