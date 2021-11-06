Ліверпуль до цього туру був на другому місці. Але їх на третю сходинку потіснив Манчестер Сіті, який обіграв на виїзді Манчестер Юнайтед.

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Вест Хем же залишився на четвертому місці, відстаючи від "мерсисайдців" лише на два очки. Тож у випадку перемоги команди з Лондона зможе обійти суперників, піднявшись на третю сходинку.

Ліверпуль же у випадку перемоги знову буде другим і лише на одне очко відставатиме від Челсі, яке неочікувано зіграло внічию вдома з Бернлі.

Матч Вест Хем – Ліверпуль відбудеться в неділю, 7 листопада. Початок матчу о 18:30.

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