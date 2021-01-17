Стоит увидеть Футболист фантастической техникой положил соперников на "пятую точку" и забил гол: видео

Прекрасную возможность удвоить потерял Огбонна. Защитник подключился к атаке Вест Хэма. Боуэн подал с углового, адресатом передачи стал защитник, но мяч после удара головой взял на себя каркас ворот.

Антонио мог оформить дубль, если бы не защитник, выбивший мяч с линии ворот. Голкипер уже был вне игры, поэтому защитник стал настоящим спасителем Бернли.