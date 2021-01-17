Вест Хэм – Бернли 1:0 Гол: Антонио, 9 Украинец Андрей Ярмоленко остался на скамейке запасных. Команды активно начали поединок. Хозяевам встречи, которые были фаворитами этого противостояния, уже в дебюте матча удалось размочить счет. На хорошую передачу с фланга в штрафную откликнулся Антонио и вплотную перевел мяч в воротах – 1:0, пишет 24 канал. Стоит увидеть Футболист фантастической техникой положил соперников на "пятую точку" и забил гол: видео Прекрасную возможность удвоить потерял Огбонна. Защитник подключился к атаке Вест Хэма. Боуэн подал с углового, адресатом передачи стал защитник, но мяч после удара головой взял на себя каркас ворот. Антонио мог оформить дубль, если бы не защитник, выбивший мяч с линии ворот. Голкипер уже был вне игры, поэтому защитник стал настоящим спасителем Бернли. Хозяева полностью превосходили соперника. Райс классно закручивал со штрафного, но мяч пролетел выше ворот. Боуэн получил передачу из глубины поля, опередил опекуна и вышел один на один с голкипером. Казалось, что мяч уже будет в воротах, но он просвистел у стойки. На 82-й минуте на поле вышел Ярмоленко и потерял убийственную возможность изменить счет на табло местного стадиона. Полузащитник обработал верховую передачу от защитника, начав стремительную атаку команды. Совсем никем не прикрытый был Антонио, но украинец взял инициативу на себя и решил пробить – удар заблокировал защитник. Более команды не создавали ничего опасного у ворот голкиперов. Минимальная победа Вест Хэма – 1:0. После 18-ти матчей Вест Хэм с 29 очками занимает 9 место. Бернли все никак не может выбраться из подвала таблицы АПЛ – 16 пунктов и 17 ступень. Вест Хэм – Бернли видеообзор стоит увидеть