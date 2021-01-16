Очередной тур чемпионата Индии запомнился удивительным сольным проходом в матче аутсайдеров лиги. Нападающий хозяев Брайт Энобахаре поиздевался над игроками соперника, да еще и забил гол.

Такой гол в свой актив записал форвард в матче Ист Бенгал – Гоа. Такому сольному проходу позавидует Лионель Месси и Криштиану Роналду, пишет 24 канал.

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Гол мечты

22-летний нападающий подхватил передачу почти в центре поля, сыграл на опережение с соперником. После чего началось настоящее чудо. Брайт Энобахаре благодаря фантастической технике уложил на газон четырех игроков Гоа, а затем и самого голкипера и спокойно отправил мяч в сетку ворот соперника.

Этот гол открыл счет встречи для хозяев аж на 79-й минуте. Правда, результативный удар не принес победу его команде. Уже через две минуты Гоа сумел отыграться и поставить точку во встрече – 1:1.

Ранее игрок выступал за Вулверхэмптон, Уиган, АЭК и малоизвестные Килмарнок и Ковентри. Сезон 2020/2021 начал в Ист Бенгал. За команду успел сыграть 4 матча, в которых дважды отличился в воротах соперников.

Видеообзор матча (красивый гол с 4:34)