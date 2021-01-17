У суботу, 16 січня, Вест Хем на власному полі приймав Бернлі у рамках 19-го туру АПЛ. Гол у дебюті зустрічі приніс перемогу господарям.

Вест Хем – Бернлі 1:0

Гол: Антоніо, 9

Українець Андрій Ярмоленко залишився на лавці для запасних. Команди активно розпочали поєдинок. Господарям зустрічі, які були фаворитами цього протистояння, вже у дебюті матчу вдалось розмочити рахунок. На хорошу передачу з флангу у штрафний майданчик відгукнувся Антоніо та впритул перевів м'яч у воротах – 1:0, пише 24 канал.

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Чудову нагоду подвоїти змарнував Огбонна. Захисник підключився до атаки Вест Хема. Боуен подав з кутового, адресатом передачі став оборонець, але м'яч після удару головою взяв на себе каркас воріт.

Антоніо міг оформити дубль, якби не захисник, який вибив м'яч з лінії воріт. Голкіпер вже був поза грою, тому оборонець став справжнім рятівником Бернлі.

Господарі повністю переважали суперника. Райс класно закручував зі штрафного, але м'яч пролетів вище воріт.

Боуен отримав передачу з глибини поля, випередив опікуна та вийшов сам на сам з голкіпером. Здавалось, що м'яч вже буде у воротах, але він просвистів біля стійки.

На 82-й хвилині на поле вийшов Ярмоленко та змарнував вбивчу нагоду змінити рахунок на табло місцевого стадіону. Півзахисник обробив верхову передачу від захисника, розпочавши стрімку атаку команди. Зовсім ніким не прикритий був Антоніо, але українець взяв ініціативу на себе та вирішив пробити – удар заблокував захисник.

Більше команди не створювали нічого небезпечного біля володінь голкіперів. Мінімальна перемога Вест Хема – 1:0.

Після 18-ти матчів Вест Хем із 29 очками посідає 9 місце. Бернлі все ніяк не може вибратись з підвали таблиці АПЛ – 16 пунктів та 17 сходинка.

Вест Хем – Бернлі відеоогляд