Вест Хэм – Челси 0:1

Гол: Вернер, 43

Удаление: Бальбуена, 81 (Вест Хэм)

Вернер уже сначала встречи взялся за дело. Тимо отдал передачу в штрафную под удар Пулишичу, но мяч уверенно в руки забрал голкипер.

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Вест Хэм создал опасность после штрафного. Удар игрока хозяев заблокировал защитник Челси Аспиликуэта, мяч попал в руку, но судья не назначил пенальти. Рефери дал понять, что мяч сам нашел в полете прижатую к корпуск руку футболиста "пенсионеров".

В конце первого тайма Челси таки удалось размочить нули на табло. Гости выбежали в стремительную контратаку. Чилвелл прострелил с фланга в район 11 метров, где уже караулил Вернер и открыл счет в матче – 0:1.

"Сухой" тайм

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе команды Томаса Тухеля. После отдыха Маунт решился на удар из-за пределов штрафной соперника – голкипер в эффектном прыжке парировал выстрел. На добивании был Вернер, но промахнулся. Через несколько минут снова Маунт проверил бдительность вратаря продемонстрировал идеальную игру на линии.

Вест Хэм тоже несколько раз угрожал владениям гостей после дальних ударов, но защита Челси действовала надежно, потому что мяч летел мимо ворот.

За девять минут до конца основного времени Вест Хэм заработал удаление. Бальбуена неуклюже сыграл после выбивания мяча из ног Чилвелла и увидел перед собой красную карточку. Арбитр принял такое решение после помощи видеоповтора.

Челси минимально переиграл Вест Хэм (0:1) на выезде и получил важные очки в гонке АПЛ. "Аристократы" после победы идут на 4 месте с 58 очками. "Молотобойцы" с 55 пунктами располагается на 5-й позиции.

Вест Хэм – Челси видеообзор