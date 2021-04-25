Реал – Бетис 0:0

Реалу перед поединком нужно было только побеждать, чтобы снова возглавить таблицу Ла Лиги. Уже в начале встречи за дело взялся Бензема, но дальний удар француза парировал голкипер. Выстрелом с дальней дистанции также ответили гости, но и их удар был мимо владений мадридского клуба.

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На перерыв команды ушли при "сухом" счете 0:0. На 55-й минуте Родриго делал передачу верхом на Бензема, но мяч срезался с ноги вингера и полетел прямо в ворота. К такому выстрелу точно не был готов голкипер Браво. Однако вратарю на помощь пришла перекладина.

Бетис тоже не тянул долго с ответом. Родригес легко прорвался сквозь оборону хозяев и пробил прямо по центру ворот Куртуа, который без проблем справился с выстрелом.

Наиболее реальная угроза открыть счет была у Бетиса, но они не использовали выход один на один с голкипером мадридцев.

На дальний выстрел решился Модрич – Браво был на месте. Через несколько минут Родриго вновь был в центре внимания. Он вошел в штрафную соперника, но удар у футболиста совсем не удался.

Реал и Бетис расписали нулевую мировую. После такого невыразительного матча команда Зинедина Зидана остается на 2 месте, в ее активе 71 очков. От лидера Атлетика расстояние только в 2 пункта, но "матрасники" еще не провели свой поединок в 32 туре.

Их соперник Бетис с 50 набранными очками располагается на высокой 6 позиции.

Реал – Бетис видеообзор