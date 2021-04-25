Вест Хем – Челсі 0:1

Гол: Вернер, 43

Вилучення: Бальбуена, 81 (Вест Хем)

Вернер вже спочатку зустрічі взявся за справу. Тімо віддав передачу у штрафний під удар Пулішичу, але м'яч впевнено до рук забрав голкіпер.

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Вест Хем створив небезпеку після штрафного. Удар гравця господарів заблокував захисник Челсі Аспілікуета, м'яч влучив у руку, але суддя не призначив пенальті. Рефері дав зрозуміти, що м'яч сам знайшов у польоті затиснуту до корпусу руку футболіста "пенсіонерів".

Наприкінці першого тайму Челсі таки вдалось розмочити нулі на табло. Гості вибігли у стрімку контратаку. Чілвелл прострілив із флангу у район 11 метрів, де вже чатував Вернер та відкрив рахунок у матчі – 0:1.

"Сухий" тайм

На перерву команди пішли за мінімальної переваги команди Томаса Тухеля. Після відпочинку Маунт наважився на удар з-за меж штрафного майданчика суперника – голкіпер у ефектному стрибку парирував постріл. На добиванні був Вернер, але схибив. Через декілька хвилин знову Маунт перевірив пильність воротаря, який продемонстрував ідеальну гру на лінії.

Вест Хем теж декілька разів загрожував володінням гостей після дальніх ударів, але захист Челсі діяв надійно або м'яч летів повз ворота.

За дев'ять хвилин до завершення основного часу Вест Хем заробив вилучення. Бальбуена незграбно зіграв після вибивання м'яча з ніг Чілвелла та побачив перед собою червону картку. Арбітр прийняв таке рішення після допомоги ВАР.

Челсі мінімально переграв Вест Хем (0:1) на виїзді та здобув важливі очки у перегонах АПЛ. "Аристократи" після звитяги йдуть на 4 місці з 58 очками. "Молотобійці" з 55 пунктами розташовується на 5-й позиції.

Вест Хем – Челсі відеоогляд