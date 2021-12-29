Уотфорд – Вест Хэм 1:4

Голы: Влашич, 90+2 (пен.) – Деннис, 4, Соучек, 27, Бенрахма, 29, Нобл, 58

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Уотфорд принимал Вест Хэм, который снова начал матч без Ярмоленко (Андрей остался в запасе). Лондонцы держались в 7 очках от зоны ЛЧ, поэтому допускать осечку они не имели права – впрочем, уже на 4-й минуте гости пропустили в результате врывания Бонавентуре в штрафную.

Счастье "оленей" длилось недолго. "Молотобойцы" сразу же перехватили инициативу, организовали ряд опасных моментов (Бенрахма даже попал в перекладину) и, наконец, сравняли счет на 27-й минуте – это Соучек пробил из пределов штрафной после передачи от Боуэна. Еще через две минуты подопечные Дэвида Мойеса вышли вперед усилиями Бенрахма, которому удалось замкнуть прострел Антонио с левого фланга. 1:2.

В начале второго тайма Вест Хэм еще и третий гол провел, но его отменили из-за офсайда. Впрочем, на 58-й минуте гости таки добились своего, заработав пенальти, который уверенно реализовал Нобл. После этого все вопросы относительно победителя были сняты, а в компенсированное время свежий Влашич еще и добил Уотфорд.

Саутгемптон – Тоттенхэм – 1: 1

Голы: Уорд-Проуз, 25 – Кейн, 41 (пен.)

В параллельных поединках Кристал Пэлас на своем стадионе разгромил Норвич (3:0), а Саутгемптон и Тоттенхэм сыграли вничью (1:1).