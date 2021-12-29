Уотфорд – Вест Хем 1:4

Голи: Влашич, 90+2 (пен.) – Денніс, 4, Соучек, 27, Бенрахма, 29, Нобл, 58

Дивіться також Кінець епохи: легенди футболу, які завершили кар'єру у 2021 році

Уотфорд приймав Вест Хем, який знову розпочав поєдинок без Ярмоленка (Андрій залишився у запасі). Лондонці трималися у 7 очках від зони ЛЧ, тож допускати осічку вони не мали права – втім, вже на 4-й хвилині гості пропустили внаслідок вривання Бонавентуре у штрафний.

Щастя "оленів" тривало недовго. "Молотобійці" одразу ж перехопили ініціативу, організували низку небезпечних моментів (Бенрама навіть влучив у поперечку) і, зрештою, зрівняли рахунок на 27-й хвилині – це Соучек пробив з меж карного майданчика після передачі від Боуена. Ще за дві хвилини підопічні Девіда Мойєса вийшли вперед зусиллями Бенрама, якому вдалося замкнути простріл Антоніо з лівого флангу. 1:2.

На початку другого тайму Вест Хем ще й третій гол провів, але його скасували через офсайд. Втім, на 58-й хвилині гості таки добилися свого, заробивши пенальті, який впевнено реалізував Нобл. Після цього всі питання щодо переможця були зняті, а у компенсований час свіжий Влашіч ще й добив Уотфорд.

Саутгемптон – Тоттенхем – 1:1

Голи: Ворд-Проуз, 25 – Кейн, 41 (пен.)

У паралельних поєдинках Крістал Пелас на своєму стадіоні розгромив Норвіч (3:0), а Саутгемптон та Тоттенхем зіграли внічию (1:1).