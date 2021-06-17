Вест Хэм активно сватает Ярмоленко в Галатасарай, – СМИ

Лондонский Вест Хэм пытается избавиться от игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко. "Молотобойцы" активно предлагают услуги атакующего полузащитника турецкому Галатасараю.

Стамбульский гранд интересуется украинцем в течение длительного времени. Там планируют приобрести Ярмоленко на место Фегули, который разочаровывает своими результатами болельщиков и руководство клуба.

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Однако пока в Галатасарае не спешат переводить переговоры о трансфере в активную фазу. Ситуация может измениться после выборов президента 19 июня – после этого внесут кандидатуру главного тренера.

Уход Ярмоленко из Вест Хэма

Ранее появилась информация, что английский Вест Хэм хочет отправить Андрея Ярмоленко в московский Спартак.

Агент футболиста Вадим Шаблий мгновенно отреагировал на это сообщение и заявил, что такой вариант даже не обсуждается.

Андрей Ярмоленко не смог сполна зарекомендовать себя в сезоне 2020/2021 из-за травм. В целом он провел за "молотобойцев" только 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.Контракт лидера сборной Украины с лондонским Вест Хэмом рассчитан до конца июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера правого полузащитника в 4 миллиона евро.