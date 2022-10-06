Подопечные Мирчи Луческу сейчас находятся не в оптимальных кондициях, но допустить третье поражение в группе подряд было бы серьезным ударом по киевскому клубу.
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Тренер Ренна высоко оценил игру Динамо
Главный тренер Ренна Брюно Женезе прокомментировал предстоящий матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.
Динамо проиграло Фенербахче на выезде со счетом 1:2 только на последней минуте. Это говорит о команде, которая очень хорошо организована и состоит из хороших игроков. Весело не будет,
– подчеркнул специалист.
Динамо сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов. Вратарь проведет матч в желтой форме.
Успехи Динамо в Лиге Европы
Групповой раунд Лиги Европы, куда киевляне вылетели из квалификации Лиги чемпионов, команда Мирчи Луческу начала два поражения подряд. В первом туре Динамо уступило турецкому Фенербахче (1:2), во втором – кипрскому АЭКу из Ларнаки (0:1).
В другом поединке квартета В футболисты Фенербахче сойдутся с АЭКом.
Турнирная таблица: Ренн – 4 очка, Фенербахче – 4, АЭК – 3, Динамо – 0.