Підопічні Мірчі Луческу зараз перебувають не в оптимальних кондиціях, але допустити третю поразку поспіль у групі було б серйозним ударом по київському клубу.

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Тренер Ренна високо оцінив гру Динамо

Головний тренер Ренна Брюно Женезьо прокоментував майбутній матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Динамо.

Динамо програло Фенербахче на виїзді з рахунком 1:2 лише на останній хвилині. Це говорить про команду, яка дуже добре організована та складається з хороших гравців. Весело не буде,

– наголосив фахівець.

Динамо зіграє в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів. Воротар проведе матч у жовтій формі.

Успіхи Динамо у Лізі Європи

Груповий раунд Ліги Європи, куди кияни вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів, команда Мірчі Луческу розпочала з двох поразок поспіль. У першому турі Динамо поступилося турецькому Фенербахче (1:2), у другому – кіпрському АЕКу з Ларнаки (0:1).

В іншому поєдинку квартету В футболісти Фенербахче зійдуться з АЕКом.

Турнірна таблиця: Ренн – 4 очки, Фенербахче – 4, АЕК – 3, Динамо – 0.