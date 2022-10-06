Підопічні Мірчі Луческу зараз перебувають не в оптимальних кондиціях, але допустити третю поразку поспіль у групі було б серйозним ударом по київському клубу.
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Тренер Ренна високо оцінив гру Динамо
Головний тренер Ренна Брюно Женезьо прокоментував майбутній матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Динамо.
Динамо програло Фенербахче на виїзді з рахунком 1:2 лише на останній хвилині. Це говорить про команду, яка дуже добре організована та складається з хороших гравців. Весело не буде,
– наголосив фахівець.
Динамо зіграє в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів. Воротар проведе матч у жовтій формі.
Успіхи Динамо у Лізі Європи
Груповий раунд Ліги Європи, куди кияни вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів, команда Мірчі Луческу розпочала з двох поразок поспіль. У першому турі Динамо поступилося турецькому Фенербахче (1:2), у другому – кіпрському АЕКу з Ларнаки (0:1).
В іншому поєдинку квартету В футболісти Фенербахче зійдуться з АЕКом.
Турнірна таблиця: Ренн – 4 очки, Фенербахче – 4, АЕК – 3, Динамо – 0.