Весь в яйцах и муке: как сборная Украины поздравила Миколенко с днем рождения – видео

В субботу, 29 мая, защитник сборной Украины Виталий Миколенко отмечает свой 22-й день рождения.

Во время интервью игрока Динамо и национальной команды пресс-службе УАФ партнеры по сборной Украины разбили яйца на голове Миколенко и осыпали мукой. Такой подарок получил Виталий в свой 22-й день рождения.

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– Как себя чувствуешь на 22 года?

– Хорошо. Пока хорошо.

– Нормально начинать праздничный день с тренировки?

– Не очень приятно.

– А что бы ты хотел делать в День рождения утром?

– (Смеется) это не на камеру.

– Как тебе характер тренировки на втором сборе?

– Характер – песня, – успел сказать Миколенко, перед тем, как его интервью прервал Ярмоленко с куриными яйцами и компания с мукой.

Смотрите видео поздравления Миколенко