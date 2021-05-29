Під час інтерв'ю гравця Динамо і національної команди прес-службі УАФ партнери по збірній України розбили яйця на голові Миколенко і обсипали борошном. Такий подарунок отримав Віталій в свій 22-й день народження.

До слова Перший титул для МанСіті чи тріумф Челсі: хто переможе у фіналі Ліги чемпіонів

– Як себе почуваєш на 22 роки?

– Добре. Поки добре.

– Нормально починати святковий день з тренування?

– Не дуже приємно.

– А що би ти хотів робити в День народження зранку?

– (Сміється) це не на камеру.

– Як тобі характер тренування на другому зборі?

– Характер – пісня, – встиг сказати Миколенко, перед тим, як його інтерв'ю перервав Ярмоленко з курячими яйцями і компанія з борошном.

Дивіться відео привітання Миколенка