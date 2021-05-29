Во время интервью игрока Динамо и национальной команды пресс-службе УАФ партнеры по сборной Украины разбили яйца на голове Миколенко и осыпали мукой. Такой подарок получил Виталий в свой 22-й день рождения.
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– Как себя чувствуешь на 22 года?
– Хорошо. Пока хорошо.
– Нормально начинать праздничный день с тренировки?
– Не очень приятно.
– А что бы ты хотел делать в День рождения утром?
– (Смеется) это не на камеру.
– Как тебе характер тренировки на втором сборе?
– Характер – песня, – успел сказать Миколенко, перед тем, как его интервью прервал Ярмоленко с куриными яйцами и компания с мукой.
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