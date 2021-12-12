Аталанта одержала волевую победу в матче с голом конкурента Малиновского: видеообзор
Источник:24 канал
Аталанта 12 декабря сыграла на выезде с Вероной в рамках 17 тура Серии А. Гости без Руслана Малиновского одержали победу.
Верона – Аталанта 1:2
Голы: Симеоне, 22 – Миранчук, 37, Копмайнерс, 62
Руслан Малиновский не попал в заявку Аталанты на поединок с Вероной. Поэтому интерес украинских фанатов к этому матчу уменьшился.
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Первый опасный момент был у хозяев поля. Капрари нанес удар со среднего расстояния – мяч пролетел над перекладиной.
В середине первого тайма Верона первой открыла счет во встрече. Симеоне откликнулся на передачу в штрафной соперника и ударом с острого угла вывел Верону вперед – 1:0. Голкипер прикоснулся к мячу, но не помешал голу.
Первый гол в матче: видео
Через несколько минут хозяева могли удвоить преимущество. Но голкипер гостей выполнил отличный сейв после удара Лазаньи. Аталанта ответила не менее остро. Палашич пробил из предела штрафной – только стойка спасла хозяев от неизбежного гола.
15 минут понадобилось клубу из Бергамо, чтобы ответить той же монетой. На 37-й минуте Миранчук стал адресатом хорошей передачи, обыграл опекуна и расстрелял ворота соперника – 1:1.
Видео гола Аталанты
До перерыва команды больше не забивали – 1:1 результативная мировая.
После отдыха снова моментами обыгрались команды. На удар Томеза ответил Демирал. Однако на 62-й минуте мяч побывал в сетке ворот Вероны.
Мяч после удара Копмайнерса залетел в ворота соперника. Помог этому голу рикошет от игрока Вероны. Голкипер не успел среагировать на такое направление выстрела – 1:2.
Второй гол от Аталанты: видео
Как ни старались игроки Вероны спасти хотя бы ничью, но не удалось. Оборона Аталанты надежно блокировала все попытки соперника.
- Клуб из Бергамо вырвал победу у Вероны на выезде – 1:2.
- Команда Малиновского с 37 очками замыкает тройку лидеров в таблице Серии А, уступая только Милану и Интеру.