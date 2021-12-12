Очередной гол украинца

Уже на 21 минуте гости открыли счет в матче. Голом отличился Кенан Кодро. Команды завершили первый тайм с минимальным преимуществом Фехервар на табло 0:1.

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Все шло к тому, что матч завершится победой гостей 0:1. Но Фехервар забил второй раз, результативный удар в свой актив записал украинец Иван Петряк.

Уже в компенсированное арбитром время левый вингер обыгрался в стеночку с партнером по команде и удвоил преимущество команды на табло – 0:2.

Для Петряка этот гол стал пятым в 16 матчах за клуб в сезоне-2021/2022. Также в его наработке две результативные передачи.

Фехервар благодаря победе с 26 очками занимает 4 место в чемпионате Венгрии. До ближайшего конкурента Академии Пушкаша отставание в четыре пункта.

К сведению. Видео голов можно просмотреть по ссылке.