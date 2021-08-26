Вероятные соперники Динамо в Лиге чемпионов

В четверг, 26 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнает и киевское Динамо.

На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 команды. Во время жеребьевки они будут разделены на 8 групп.

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Перед жеребьевкой все клубы разбиты на четыре корзины по восемь команд. В первой корзине победители топ-6 чемпионатов, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона. Клубы в корзине со второго по четвертый формируются в зависимости от их рейтинга.

Динамо попало в четвертую корзину перед жеребьевкой. Поэтому в соперники киевляне получат по одной команде из первой, второй и третьей корзины.

Первая корзина: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.

Вторая корзина Реал, Барселона, Севилья, Боруссия (Дортмунд), Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, ПСЖ.

Третья корзина: Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта.

Стоит отметить, что в третью корзину попали Шахтер и Зенит. Но во время жеребьевки команды из одной страны не могут попасть в одну группу. Кроме того, УЕФА и в дальнейшем разводит украинские и российские команды в еврокубках.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа в 19:00.