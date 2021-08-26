На груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 команди. Під час жеребкування вони будуть поділені на 8 груп.

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Перед жеребкуванням всі клуби розбиті на чотири кошики по вісім команд. Перший кошик складають переможці топ-6 чемпіонатів, а також переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону. Клуби в кошику з другого по четвертий формуються в залежності від їх рейтингу.

Динамо потрапило в четвертий кошик перед жеребкуванням. Відтак у суперники кияни отримають по одній команді з першого, другого та третього кошика.

Перший кошик: Челсі, Вільярреал, Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварія, Інтер, Лілль, Спортінг.

Другий кошик: Реал, Барселона, Севілья, Боруссія (Дортмунд), манчестер Юнайтед, Ліверпуль, ПСЖ

Третій кошик: Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Зальцбург, Бенфіка, Аталанта.

Варто відзначити, що в третій кошик потрапили Шахтар та Зеніт. Але під час жеребкування команди з однієї країни не можуть потрапити в одну групу. Окрім того, УЄФА і надалі розводить українські та російські команди в єврокубках.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня о 19:00.