В 15-м туре чемпионата Монголии произошло историческое событие. В матче между командами "Сумида Гепро" и "Улан-Батор" в составе хозяев сыграл 54-летний Хандсурен Оюнбилег.

Интересно, что Оюунбилег провел свой первый матч за 24 года. Профессиональную карьеру он завершил еще в 1996 году, но, похоже, заскучал на карантине и решил снова вернуться в спорт, пишет 24 канал.

Смотрите также: Немецкий футболист после позорного поражения избил дерзкого фаната на трибуне: видео

В почтенном возрасте Хандсурен легко выделяется на поле благодаря своей седой шевелюре. Правда, почему-то на сайте монгольской лиги он указан, как вратарь, а вернулся в роли полевого.

Moğolistan Ligi'nde 54 yaşındaki futbolcu Khandsuren Oyunbileg yeşil sahalarda. pic.twitter.com/Zj5eQXWspQ — FutbolArena TV (@FutbolarenaTV) September 14, 2020

"Сумида Гепро" проиграла 15 матчей из 15-ти в чемпионате Монголии с разницей мячей 7:82. Клуб занимает последнее, 10 место в турнирной таблице монгольской Премьер-лиги и на 29 очков отстает от пятого места, которое дает возможность во втором этапе чемпионата побороться за медали.

Рекорд украинца

Он побил рекорд играющего президента "Реал Фарма" Николая Лиховидова, который появился на поле в матче Кубка Украины в возрасте 54 года 7 месяцев и 4 дня. Отметим, что Оюунбилег на 17 дней старше украинца.