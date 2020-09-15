В первом раунде Кубка Германии "Гамбург" встречался с дрезденским "Динамо", где после матча произошел неприятный инцидент. Игрок "Гамбурга" Ляйстнер поднялся на трибуны и побил болельщика.

Защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер после игры устроил драку на трибуне. Он давал интервью после провального матча и после общения полез в драку с фанатом соперника, сообщает The Guardian.

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Драка футболиста и фаната

Он поднялся на сектор болельщиков хозяев и толкнул одного из фанатов, а дальше повалил его на землю.

Драку удалось разнять с помощью вмешательства стюардов и других болельщиков. Игрок позже отметил, что болельщики оскорбляли его семью.

Один из фанатов "Динамо" крикнул: "Надеюсь, твоя жена потеряет ребенка". Жена футболиста сейчас беременна, поэтому игрок, услышав такие слова, не сдержался и применил к своему обидчику силу. После инцидента игрок извинился в соцсетях за свое поведение и заявил, что всегда пытается себя сдерживать в таких ситуациях, но не сумел справиться с эмоциями.

Эту схватку успели заснять находившиеся на трибуне. Интересно то, что защитник ранее выступал за "Динамо" в период 2010/14 годов.